Crisi Unifer Navale, Palazzi: “Amministrazione e Lega dalla parte dei lavoratori”

Il sindaco Sandro Palazzi e la Lega di Finale Emilia si schierano dalla parte dei lavoratori.

“L’obbiettivo principale è preservare i posti di lavoro – spiega il Primo Cittadino finalese – e faremo di tutto perché ciò accada. Ieri i nostri deputati hanno incontrato fincantieri e questa mattina insieme all’assessore regionale Colla ci siamo recati al presidio dei lavoratori e dei sindacati davanti all’Unifer navale”.

Conclude il Sindaco Palazzi: “La volontà da parte di tutti è unanime. Sarà un percorso lungo e difficile, e in collaborazione con la proprietà prenderemo in considerazione tutte le ipotesi possibili per definire un progetto industriale serio e duraturo, che dia stabilità e occupazione nel corso del tempo.”