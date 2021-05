F1 – Gran Premio di Monaco, Prove libere 2: Charles e Carlos primo e secondo

I piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno ottenuto i migliori due tempi nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco. Charles ha dunque reagito nel modo migliore dopo aver perso i 60 minuti del mattino a causa di un problema al cambio (nella prima sessione, infatti, Sainz aveva percorso 32 giri ottenendo il secondo tempo in 1’12”606, mentre Leclec aveva percorso solamente quattro tornare con riscontri cronometrici non significativi – 1’19”618 il migliore).

62 giri. Leclerc e Sainz nel pomeriggio hanno percorso un totale di 62 passaggi con il monegasco che ha alternato gomme di mescola Medium e Soft, mentre il compagno di squadra, che aveva potuto girare con le Medium in mattinata, ha provato le Hard. Charles ha ottenuto il miglior tempo in 1’11”684, riscontro di un decimo più veloce del suo compagno di squadra spagnolo, che ha ottenuto 1’11”796.

Motori spenti. Domani, come da tradizione nel Principato, le vetture di Formula 1 non scenderanno in pista. Si riprenderà sabato alle 12 con l’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche delle ore 15. Il 78° Gran Premio di Monaco prenderà il via domenica alle 15.