Il Quartetto OCM sabato in concerto a S.Ilario

Sabato 22 maggio torna la musica dal vivo a S.Ilario con il concerto del QuartettOCMantova. L’ensemble di musica da camera si esibirà al Piccolo Teatro in Piazza alle 17.30. Ingresso gratuito su prenotazione (0522 671858 – centroculturale@mavarta.it – WhatsApp 338 7830547).

Il QuartettOCMantova è composto da Luca Braga, violino, Pierantonio Cazzulani, violino, Klaus Manfrini, viola, Paolo Perucchetti, violoncello.

Nel concerto saranno eseguiti Quartetto per archi n. 2 in sol maggiore op. 18 n. 2 (1798 – 1800) di Ludwig van Beethoven e il Quartetto op. 76 n. 5 in Re Maggiore di Franz Joseph Haydn.

Il Quartetto d’archi dell’Orchestra da camera di Mantova è nato nel 2006 dall’unione di alcune tra le prime parti dell’Orchestra da Camera di Mantova ed è stato voluto e sostenuto con entusiasmo dal direttore artistico Carlo Fabiano. I quattro musicisti hanno un rapporto privilegiato costante e ormai trentennale con l’Ensemble mantovano, che rappresenta una vera eccellenza artistica Italiana e con il quale si sono esibiti nelle sale più prestigiose in tutto il mondo, oltre a molte altre collaborazioni solistiche e cameristiche con i più musicisti italiani.

L’evento – che si svolgerà nel rispetto delle misure anti-covid (distanziamento, mascherina, tracciamento, ecc.) – rientra nella Primavera Musicale del Corpo Filarmonico di S.Ilario e del Comune di Sant’Ilario d’Enza in collaborazione con Teatro L’Attesa.