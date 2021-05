Pallacanestro Scandiano: sabato il derby di ritorno per la C Silver maschile, il giorno precedente la B femminile riceve Finale Emilia

Per la Serie C Silver maschile scocca nuovamente l’ora del derby. Dopo aver perso nettamente in casa sette giorni or sono nella sfida d’andata, l’Emil Gas viaggia alla volta di Correggio per la sfida in programma sabato 22 maggio alle 19 al PalaPietri e che la vedrà opposta ai padroni di casa. La voglia di riscatto è tanta, unita al desiderio di togliersi dalle spalle un periodo poco propizio dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Vincendo, peraltro, Astolfi e compagni aggancerebbero i rivali di giornata in classifica. Gli arbitri designati sono il piacentino Bersani ed il parmense Diemmi.

Nella serata di venerdì 21, con palla a due prevista per le 21, torna in campo la Serie B femminile. Dopo il rinvio del match della scorsa settimana contro le Basketball Sisters Samoggia, le ragazze di coach Gigi Piatti vanno a caccia del primo successo nella seconda fase ospitando al PalaRegnani il Royal Basket Finale Emilia, reduce dalla sconfitta a tavolino rimediata con la Chemco Puianello. Dirigono l’incontro Delrio e Politi di Reggio E.