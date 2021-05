Tennis: domenica esordio per le formazioni B2 dello Sporting Club ai Campionati Nazionali a squadre

Esordio casalingo, domenica prossima, per le due formazioni di serie B2 dello Sporting Club Sassuolo. La squadra maschile, dopo il turno di riposo nella prima giornata, ospiterà i marchigiani del TC Matelica con la formazione al completo, agli ordini del Maestro Alessio Bazzani.

Anche per la squadra femminile, che ospiterà le ragazze del CT Trento, formazione al completo agli ordini della Maestra Federica Severi, per riscattarsi dopo la sconfitta di domenica scorsa. Trasferta siciliana, invece, per quanto riguarda la squadra femminile di B1, capitanata dal Maestro Simone Cerfogli, che sfiderà le ragazze del CT Vela Messina per racimolare i primi punti in classifica.

Gli incontri avranno inizio alle 10. Nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid non è ammessa la presenza di pubblico, sarà tuttavia possibile seguire l’andamento degli incontri tramite il live score predisposto dalla Federtennis sul proprio sito istituzionale.