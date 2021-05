Duomo di San Giorgio gremito per l’addio ad Enrica Franchini

Un addio commosso, partecipato e composto, quello che la città ha voluto regalare ad Enrica Franchini, la 49enne tragicamente scomparsa in un incidente stradale. Troppo piccolo il Duomo di San Giorgio per contenere la commozione dei tanti che hanno voluto salutarla per l’ultima volta: a celebrare le esequie il Vescovo Emerito Monsignor Luciano Monari, a concelebrare Don Sergio Pellati, il sacerdote sassolese che sposò Enrica con il marito Matteo Bianchi e che ha letto un messaggio che la famiglia ha affidato alle navate gremite, con il quale si dava comunicazione che, con l’espianto degli organi, Enrica ha donato una nuova vita a quattro persone, tra le quali un bambino. La salma è stata poi tumulata presso il cimitero nuovo urbano.