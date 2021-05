In Campania il clone di un’autovettura immatricolata in Spagna. A scoprirlo la Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli

Qualche settimana fa una pattuglia di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli ha fermato un veicolo Nissan Qashqai, immatricolato in Spagna, che stava circolando in via Ponte Muratori a Vignola. I documenti del conducente e del veicolo sembravano perfettamente regolari. Da un controllo più approfondito tramite l’accesso alle banche dati, si accertava che un altro veicolo, stessa marca e modello, era stato immatricolato in Italia con identico numero di telaio. Per questo motivo si è provveduto a verificare la corrispondenza fra i numeri identificativi della carta di circolazione con quelli del veicolo spagnolo fermato senza, tuttavia, notare alcuna irregolarità.

Il veicolo immatricolato in Italia, invece, è risultato essere di proprietà di una persona residente in un comune della regione Campania e per questo motivo si è provveduto ad inviare comunicazione dettagliata alla Polizia Locale competente per territorio. L’accertamento richiesto ha dato esito positivo: l’autovettura segnalata è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria perché risultata contraffatta la targhetta di identificazione e il numero di telaio del veicolo gemello. Dell’esito dell’indagine è stato avvertito il regolare cittadino residente in Spagna che ha scoperto la clonazione del suo veicolo grazie alla professionalità degli agenti intervenuti.