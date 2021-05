Domani, 23/5 ultima giornata per “Parole in città”

Prosegue domani, domenica 23 maggio con l’ultima giornata, “Parole in città”: un evento letterario organizzato dalla Biblioteca Comunale e dal Servizio Cultura, in collaborazione con le associazioni del territorio “Librarsi” E “Gian Paolo Biasin”, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con il contributo di Exprimo Comunicazione, sponsor tecnico.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere la lettura e la scrittura in tutte le sue forme, tramite attività laboratoriali e incontri con autori noti a livello a nazionale. “Parole in Città”, giunta alla sua quarta edizione, è cresciuta negli anni, arricchendosi di contenuti e riscontrando un ampio apprezzamento da parte della cittadinanza.

L’edizione 2021 presenta un programma particolarmente ricco di eventi, rivolti sia al pubblico adulto che ai più giovani, che animerà la Biblioteca “N. Cionini”, la Biblioteca dei Ragazzi “Leontine” e la corte di Villa Giacobazzi.

La lettrice Vis-à-Vis – performance human specific sulla lettura a cura di Chiara Trevisan

In piazzale Della Rosa (in caso di pioggia in Biblioteca Cionini Via Rocca) dalle 10 alle 13.

Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “N. Cionini” – 0536/880813 biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

C’era una volta e c’è ancora! Fiabe in musica per bambini dai 4 anni, a cura di STED Spettacolo Teatro Educazione Danza, con Marco Marzaioli e Alessio Bruno.

Presso la Biblioteca Leontine, corte di Villa Giacobazzi, ore 10 e 11,30 (replica), in caso di pioggia Palestra Oratorio Don Bosco. Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “Leontine” – 0536/880814 biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

“Liberi_amo la Poesia” laboratorio di scrittura creativa poetica con il Metodo Caviardage®, a cura di Barbara Pasquariello, insegnante certificata del Metodo Caviardage® presso la Biblioteca Cionini, ore 9.30-11; 11,30-13 (replica)

Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “N. Cionini” – 0536/880813 biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

“Lettere dall’universo” scie di parole lasciate sulla carta, ponti di pensieri nella corrispondenza di scrittrici e scrittori che ci fanno vivi. A cura di Teatro dell’Orsa, con Monica Morini, Bernardino Bonzani, Annamaria Gozzi; musica dal vivo di Gaetano Nenna

Evento in Streaming dalla Casa delle Storie; ore 15,30.

Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “N. Cionini” – 0536/880813 biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

“Parole tra le nuvole” impariamo l’ABC del fumetto per ragazzi da 9 a 12 anni, a cura di Christian Cornia, illustratore, character e designer, docente Scuola Internazionale di Comics – Reggio Emilia. Biblioteca Leontine, ore 16

Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “Leontine” – 0536/880814 leontine@comune.sassuolo.mo.it

Premiazione Premio Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi-sezione adulti presso la corte di villa Giacobazzi (in caso di pioggia Palestra Oratorio Don Bosco) ore 16.

Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “N. Cionini” – 0536/880813 biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

Silvia Avallone presenta UN’AMICIZIA (Rizzoli, 2020) a cura di Babel Agency presso la corte di Villa Giacobazzi (in caso di pioggia Palestra Oratorio Don Bosco) ore 18

Iniziativa su prenotazione su Eventbrite: https://avalloneparoleincitta.eventbrite.it

Tutti gli eventi – ad ingresso gratuito e su prenotazione – si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19. Sarà possibile accedere al luogo dell’evento fino alla capienza consentita dall’obbligo di distanziamento.