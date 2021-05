Tre feriti in incidente stradale questa notte ad Arceto

ADV





Intorno alle 4.00 di oggi 22 maggio 2021 i Carabinieri della tenenza di Scandiano su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla sala operativa del 118, sono intervenuti in via Per Casalgrande della frazione Arceto di Scandiano, dove, si era verificato un incidente a seguito del quale tre 25enni, tutti di Casalgrande, sono rimasti feriti.

Secondo i primi accertamenti operati dai Carabinieri scandianesi il conducente 25enne alla guida di una BMW serie 1 percorreva via Per Casalgrande quando, per cause al vaglio, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un cancello. I tre amici subito soccorsi sono stati trasportati in ospedale. Non versano in pericolo di vita.