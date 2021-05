Arrivano i carabinieri, salta colpo ad un bancomat di Castel Maggiore

I Carabinieri della Stazione di Castel Maggiore hanno avviato le indagini per risalire agli autori di un tentato furto aggravato commesso questa notte ai danni di un bancomat di via Lirone. E’ successo alle ore 00:30, quando la Centrale Operativa Carabinieri di Bologna è stata informata che tre persone vestite di scuro e col volto travisato dai passamontagna, stavano forzando l’erogatore del dispositivo per tentare di asportare le banconote contenute all’interno. Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna si sono diretti velocemente sul posto e i malviventi, sentendoli arrivare sono fuggiti a mani vuote.