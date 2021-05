Tennis, Campionati nazionali serie B seconda giornata: bene i maschi dello Sporting Club Sassuolo

Vittoria casalinga per la formazione maschile dello Sporting Club Sassuolo, che con un perentorio 5 a 1 ha fatto sua la seconda giornata del campionato di B2. A farne le spese sono stati i marchigiani del TC Matelica che hanno opposto una buona resistenza ma non è bastato.

Per la squadra di casa vittorie nei singolari di Federico Bondioli, Filippo Bettini e Luca Tincani. Nei doppi vittorie dei tandem Mazzoli/Bondioli e Bettini/Tincani.

Per quanto riguarda le squadre femminili di B1 e B2, entrambe le formazioni dello Sporting sono state sconfitte rispettivamente dal TC Vela Messina in trasferta per 3 a 1 e dal CT Trento in casa per 4 a 0. Tutte e due le squadre femminili sono ancora a zero punti in classifica.