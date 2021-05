Viano, in occasione della festività del Santo Patrono – mercoledì 26 maggio 2021, dalle ore 8 alle ore 20 è attiva la guardia medica straordinaria per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera Scelta con ambulatorio nel Comune. Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 0522 850400 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.