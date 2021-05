Anniversario della Polizia locale a Modena con passaggio di consegne

Martedì 25 maggio al Comando di via Galilei si celebra il 161esimo anniversario della nascita del Corpo di Polizia Locale di Modena, avvenuta appunto nel 1860.

La cerimonia, che come già lo scorso anno sarà celebrata in forma privata per le disposizioni in atto per il contenimento del Covid-19, sarà l’occasione per il passaggio delle consegne tra la comandante Valeria Meloncelli, che ha assunto l’incarico di direttrice generale dell’Ente, e il nuovo comandante del Corpo Roberto Riva Cambrino.

Inoltre, durante la breve cerimonia il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il comandante consegneranno ad alcuni operatori encomi ed elogi per attività particolarmente significative svolte nel corso del 2020.

La cerimonia si svolgerà alle 10 in Sala Rabitti al Comando di via Galilei 165. Al termine verso le 11, per i giornalisti sarà possibile intervistare il nuovo comandante.