Avis Provinciale di Bologna in assemblea: eletto un nuovo consiglio direttivo

Si è svolta nel weekend, presso la Casa dei Donatori di Sangue, appena restaurata, l’Assemblea elettiva dell’Avis Provinciale di Bologna: eletto un consiglio direttivo dall’età media di 44 anni. Ad intervenire Matteo Lepore, Paolo Bordon e Vanda Randi e i rappresentanti delle altre associazioni del dono.

Il corso anticipato in Avis dagli ultimi 11 mesi ha preso il via ufficialmente nel pomeriggio di sabato 22 maggio con l’Assemblea dei Soci Avis, a cui hanno preso parte 145 soci, in rappresentanza di circa 15.000 donatori e donatrici della città metropolitana di Bologna.

Dopo l’apertura dei lavori del Presidente in carica, Claudio Rossi, è intervenuto Matteo Lepore, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il quale ha espresso la volontà di recuperare l’idea di Bologna come città della solidarietà e ha posto l’accento sull’importanza del Terzo Settore e dei volontari, fondamentali – insieme agli operatori sanitari – in quella che è stata la lotta alla pandemia. Al tema si è poi collegato l’intervento di Paolo Bordon, Direttore Generale dell’Azienda USL, che ha anche lui posto l’accento sul lavoro di donatori e di volontari, che nei momenti di più grande difficoltà sono soliti rimboccarsi le maniche per dedicarsi con passione all’aiuto agli altri. Bordon ha, fra l’altro, ricordato che è grazie alla sinergia tra il mondo del volontariato e del sistema sanitario che la Regione Emilia – Romagna è riuscita ad ottenere ottimi risultati nella campagna vaccinale contro il Covid, registrando 50.000 vaccinazioni nella scorsa settimana, raggiungendo così 4.000 iniezioni in più rispetto all’obiettivo fissato con il Generale Figliuolo.

Portatori di un messaggio di grande condivisione e sincera collaborazione, sono intervenuti Stefano Campagna, in rappresentanza di Aido, e Tiziana Spagnolo di Admo, le altre Associazioni del dono con le quali Avis ha ravvivato i rapporti e le strade di collaborazione.

Infine è intervenuta la Dr.ssa Vanda Randi, Direttrice del Centro Regionale Sangue, che ha illustrato gli ottimi dati relativi all’aumento dei donatori e di donazioni nell’ultimo anno, nonostante la pandemia. Perché la pandemia, oltre a non fermare la solidarietà, ha stimolato nuove strade e nuove idee tra i donatori e i volontari del territorio.

Tra i dati più significativi per l’area metropolitana di Bologna, troviamo il numero dei donatori del 2020: 27.896, in aumento rispetto al 2019, e il numero degli aspiranti donatori, che sono passati dall’ essere 5.656 nel 2019 a 7.105 nel 2020. Le donazioni complessive (sangue intero e plasma e piastrino-aferesi) sono cresciute nel 2020 del 2,6% rispetto al 2019, dato che si sta confermando anche nei primi mesi del 2021, in cui si è registrato un +15% di donazioni di sangue intero rispetto ai primi quattro mesi del 2020 e un + 8 % di donazioni di plasmaferesi. Questi ottimi risultati hanno consentito alla Regione Emilia – Romagna, non solo di garantire il fabbisogno di sangue dei propri cittadini, ma anche di contribuire al fabbisogno nazionale, fornendo aiuto alle Regioni in difficoltà e partecipando a progetti di cooperazione internazionale.

Al termine dell’illustrazione delle attività svolte nell’ultimo anno e delle votazioni sul bilancio e sui nuovi organi direttivi, il Presidente di Avis Provinciale, Claudio Rossi, ha dichiarato: “Sono davvero contento per la strada che Avis sta intraprendendo, ci siamo resi conto che solo insieme, attraverso il confronto costruttivo e dando spazio ai giovani e alle nuove idee la nostra Associazione potrà essere sempre meglio e in qualsiasi evenienza al completo servizio della cittadinanza bolognese. Perciò faccio il mio più grande in bocca al lupo di buon lavoro ai 6 ragazzi nuovi eletti: Camilla, Chiara, Laura, Nicholas, Ihlenia e Kevin, che verranno affiancati da consiglieri con più esperienza: me, Luca, Sandro, Agostino, Antonio, Angelo, Francesco, Salvatore e Diego nell’ottica di un sereno passaggio generazionale. Concludo, ringraziando le autorità intervenute, che hanno contribuito a valorizzare il lavoro che ogni giorno noi volontari svolgiamo con forte e sincera passione”.