Il Comandante della Stazione Carabinieri di Marano sul Panaro va in pensione

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, Colonnello Marco Pucciatti, ha incontrato questa mattina il Luogotenente Carica Speciale Sergio Mazzitelli, Comandante della Stazione Carabinieri di Marano sul Panaro che, tra qualche giorno, il 30 maggio, dopo ben 38 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, dei quali ben 31 al Comando della Stazione di Marano, lascerà il servizio attivo al raggiungimento dei limiti di età.

Un traguardo importante, quello del Lgt. CS Sergio Mazzitelli, di origini campane, arruolatosi nell’Arma nel lontano 1983, giunto nella provincia di Modena nel 1988 quale Sottufficiale in sottordine alla Stazione di Fiorano Modenese dopo un periodo di servizio fatto come Comandante di Squadra alla Scuola Sottufficiali dei CC di Velletri.

Questa mattina, il Colonnello Pucciatti, alla presenza del Comandante della Compagnia di Sassuolo, Maggiore Camillo Meo, ha salutato il comandante della Stazione, donandogli un ricordo del Comando Provinciale di Modena, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto nei numerosi anni trascorsi in servizio in questa provincia, per i cittadini di Marano e per l’Arma di Modena.