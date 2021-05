Aerospazio: siglato a Roma Accordo fra Regione, Ministero Difesa e Aeronautica militare italiana

Un ulteriore tassello per lo sviluppo e la crescita della space economy made in Emilia-Romagna che vede nel comparto aerospaziale nuove possibilità di crescita e sviluppo sostenibile, con un alto valore aggiunto. Questo agganciando le opportunità legate alla nuova strategia esplorativa degli Stati Uniti, sia sulla Luna sia su Marte, oltre che a creare, attraverso un ‘Osservatorio’, un sistema di relazioni che metta in contato le imprese italiane con quelle americane del polo aerospaziale di Houston, in Texas.

Un percorso nel quale l’Emilia-Romagna punta ad essere protagonista, guardando almeno ai prossimi 10 anni, grazie a un comparto tecnologico avanzato composto di un ecosistema di aziende con competenze utili nel settore aerospaziale, le Università, la rete regionale dei Centri di ricerca, pubblici e privati, ma soprattutto con imprese della meccanica avanzata, dell’elettronica, della meccatronica, della farmaceutica e biomedicale, dell’alimentare, del wellness e della ceramica, in grado di rivestire un ruolo da protagoniste nell’emergente ‘In Orbit Economy’.

Tutto grazie all’Accordo di collaborazione tra il ministero della Difesa, e in particolare con l’Aeronautica Militare, e la Regione Emilia-Romagna nel settore del volo umano spaziale e del commercial spaceflight. Attraverso l’integrazione della filiera della space economy con il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dei Big Data.

L’intesa è stata siglata oggi pomeriggio a Roma, alla presenza del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Il progetto, che si snoderà fino al 2024 – con una dote finanziaria al momento di 2,1 milioni di euro – e che coglie l’opportunità della cooperazione tra Aeronautica Militare e la società Axiom Space, punta ad ampliare la conoscenza tecnologica e scientifica nell’ambito delle nuove iniziative in corso e quelle in fase di avvio, nel contesto del volo spaziale commerciale negli Stati Uniti. In particolare, presso il polo spaziale della città di Houston nello Stato del Texas la Regione Emilia-Romagna, costituirà un Osservatorio Space Economy, un presidio per la gestione delle attività spaziali che funzioni da liason tra le aziende italiane e quelle americane.

Tra gli obiettivi dell’intesa, la promozione della partecipazione a missioni spaziali con astronauti italiani per attività di test e valutazione operativi (Operational Test and Evaluation, OT&E) e di ricerca e sviluppo (Research and Development, R&D) da svolgere nello spazio.

Il progetto sarà arricchito dall’invio di un ufficiale dell’Aeronautica Militare in addestramento quale professional astronaut alla Nasa, per tramite della Axiom Space, che contribuirà con le competenze acquisite all’elaborazione delle strategie della Regione a supporto dell’Osservatorio.

“Lo Spazio- ha dichiarato il ministro della Difesa Guerini- è sempre più al centro del confronto geopolitico ed economico tra le maggiori potenze mondiali. L’accordo di oggi è la dimostrazione che la collaborazione tra l’industria di settore, l’Università e il mondo militare è cruciale per garantire al Paese un’opportunità di crescita tecnologica e sviluppo economico. L’accordo di oggi è la dimostrazione che l’Italia gode di un forte posizionamento tecnico scientifico internazionale e la Difesa conferma di essere istituzione di riferimento in settori altamente specializzati come quelli del volo umano spaziale e della cybersecurity”.

“È necessario continuare a investire nello Spazio per contribuire al progresso scientifico tecnologico, alla produttività del comparto industriale, alla crescita dell’economia nazionale valorizzando tutta la filiera composta da grandi gruppi e da numerose piccole e medie imprese sull’intero territorio nazionale. L’Italia – ha sottolineato Guerini durante il suo intervento– conferma la sua lunga tradizione nel campo della ricerca e dello Spazio, terzo paese al mondo dopo Stati Uniti e Unione Sovietica ad avere un proprio satellite in orbita nel 1964 grazie all’intuizione del Generale dell’Aeronautica Militare Luigi Broglio”.

“Il settore dell’aerospazio- affermano il presidente Bonaccini e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla- si integra, come richiesto dalla Commissione europea, con la programmazione e le risorse della strategia di specializzazione intelligente basata su una catena del valore unico e integrata, dalla ricerca alla produzione, nonché con i processi di innovazione che questa Regione sostiene e promuove. Con questo accordo prosegue il nostro obiettivo di cogliere tutte le opportunità per inserire le nostre aziende e il nostro sistema della ricerca all’interno della filiera della space economy, che sarà sempre più strategica nella nuova globalizzazione. La tecnologia spaziale, che già oggi muove ogni settore dell’economia, è un eccezionale motore di sviluppo e di futuro e si deve inserire pienamente fra gli obiettivi del Green New Deal che intendiamo realizzare nei prossimi anni”.

L’Accordo di collaborazione siglato oggi, si aggiunge all’adesione della Regione a due protocolli interregionali del piano strategico ‘Space economy’, coordinati dal Ministero per lo Sviluppo economico (Mise), e sotto il profilo tecnico-scientifico dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che prevede i programmi strategici Mirror Copernicus e I-Cios, per i quali è previso un cofinanziamento regionale complessivo di 1,5 milioni di euro. Un terzo programma è il Mirror Gov Sat Com (già avviato), per il quale la Regione ha stanziato 500 mila euro ed è finalizzato a realizzare di un sistema satellitare innovativo, denominato Ital-GovSatCom, per l’erogazione di servizi di telecomunicazioni con caratteristiche di sicurezza, resilienza ed affidabilità tali da consentirne l’utilizzo per finalità istituzionali.