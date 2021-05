Destinazione Romagna, riparte il treno estivo giornaliero Monaco-Rimini. Bonaccini-Corsini: “Un ottimo segnale per la nostra industria turistica”

Da Monaco a Rimini, passando per Bologna e Cesena. Riparte dal 27 maggio, con corse giornaliere, il treno estivo delle ferrovie tedesche e austriache (Deutsche Bahn e ÖBB) che da sei anni ‘accorcia le distanze’ tra la Germania e la Riviera Romagnola. Apre così ufficialmente la stagione balneare sulla nostra Costa, forte di 800 bagnini di salvataggio che prenderanno servizio, come da ordinanza regionale, a partire dal 29 maggio sui 110 km di spiagge da Comacchio a Cattolica.

Un ritorno positivo, dopo l’anno segnato dall’emergenza sanitaria Covid, che fa da traino alla campagna promozionale sulle tv nazionali tedesche e sul portale meteo Wetter.com avviata a fine aprile da Apt servizi Emilia-Romagna, per invitare famiglie e cittadini della vicina Germania a passare le vacanze in sicurezza sui nostri litorali.

“Bentornato al Monaco-Rimini e ai turisti tedeschi- affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini-. La ripresa delle corse quotidiane a partire da questo fine settimana e fino a settembre è un segnale estremamente positivo per tutta l’Emilia-Romagna e in particolare per la nostra industria turistica, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Grazie anche alla campagna vaccinale a tappeto che sta per partire per tutti i lavoratori e gli operatori del settore, possiamo ribadire ancora una volta che la nostra regione è pronta ad accogliere in sicurezza chi vorrà trascorrere le vacanze da noi. Prenotate quindi con tranquillità, vi aspettano l’ospitalità e l’accoglienza di sempre, vero e proprio simbolo dell’Emilia-Romagna”.

Biglietti e orari

Il Monaco-Rimini è operativo dal 27 maggio fino all’11 settembre, con corse giornaliere e biglietti (tariffe a partire da 37,90 euro dalla Germania) già prenotabili online sul sito www.megliointreno.it, tramite le biglietterie e agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia (Call Center DB-ÖBB 02 6747 9578).

Per quanto riguarda gli orari dei treni, le partenze giornaliere da Monaco di Baviera sono previste alle 8,51, con fermate intermedie a Bologna e Cesena e arrivo a Rimini alle 17.33. Il rientro da Rimini, invece, operativo dal 28 maggio, è previsto alle 10.35 con arrivo a Monaco alle 18.27.