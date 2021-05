Latitante arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Bologna

Oltre 600 persone controllate, una arrestata, tre indagati. 29 stazioni ferroviarie presenziate, centinaia di bagagli ispezionati e diverse sanzioni amministrative contestate. Sono questi i risultati dell’operazione di controlli straordinari in ambito ferroviario denominata “Stazioni Sicure”, effettuata nella giornata di ieri 26 maggio, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, che ha visto impegnati sull’intero territorio regionale, circa 140 operatori della Polizia Ferroviaria con il contributo delle unità cinofile della Polizia di Stato, di personale di Protezione Aziendale del Gruppo FS e delle Guardie Particolari Giurate.

In particolare nella stazione di Bologna Centrale, i controlli hanno consentito di rintracciare ed arrestare un ventunenne modenese, da tempo ricercato per spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato poi accompagnato nel carcere bolognese della “Dozza”, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre a Bologna, nell’ambito della medesima operazione, sono state denunciate in stato di libertà tre persone, una per aver fornito false generalità, una per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità ed infine uno straniero risultato irregolare sul territorio nazionale.