Rifacimento della condotta fognaria, modifiche alla circolazione in via Cialdini

Modifiche a viabilità e sosta in via Cialdini a partire da lunedì 31 maggio, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di rifacimento della condotta fognaria. Lo stabilisce l’ordinanza n°118 del 27 maggio a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

A partire dalle ore 8,30 di lunedì 31 maggio e fino alle ore 19 di mercoledì 9 giugno, e comunque fino al termine dei lavori, via Cialdini sarà chiusa alla circolazione veicolare dall’intersezione con via Pia, eccetto mezzi di cantiere e residenti.

Sarà istituito un doppio senso di marcia in via Cialdini nel tratto compreso tra via Radici in Monte e l’area di cantiere con il transito consentito ai soli residenti, mezzi per carico e scarico merci e mezzi di cantiere. Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale per tutto il tratto di Via Cialdini.