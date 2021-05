Cambiano gli orari di accesso ai bagni pubblici del centro storico di Modena

Da martedì 1 giugno, in corrispondenza con l’entrata in funzione anche dei servizi del Nuovo Diurno, vengono rimodulati gli orari in piazza XX Settembre, ai Giardini Ducali e al Novi Sad, mentre rimangono invariati alla Stazione delle Autolinee.

In particolare, i bagni nello spazio in piazza Mazzini saranno accessibili dal lunedì al sabato dalle 17 alle 21 e la domenica e i festivi dalle 14 alle 21. L’ingresso ai bagni sarà possibile nei soli orari di presenza di un operatore della cooperativa sociale Aliante, incaricata del servizio di custodia e pulizia per il Consorzio di solidarietà sociale di Modena, aggiudicatario del contratto di gestione dei bagni pubblici in città. Il costo per fruire dei servizi è di 50 centesimi, così come per gli altri bagni pubblici, e il sistema di validazione, che accetta monete da 1 euro, 50, 20 e 10 centesimi, eroga il resto.

In piazza XX Settembre, l’accesso sarà possibile dalle 8.30 alle 20 dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 23 il venerdì e il sabato, e dalle 9.30 alle 20 la domenica e i festivi. In questa postazione il sistema per l’accesso non dà resto.

Ai Giardini Ducali l’accesso è possibile, nel periodo estivo (fino al 30 settembre), tutti i giorni compresi i festivi dalle 10 alle 19. Anche in questo caso il sistema non fornisce resto.

Al Novi Sad, bagni e docce saranno fruibili il lunedì dalle 7 alle 14, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12, le domeniche di mercato straordinario dalle 8 alle 14 (chiusi le altre domeniche e nei festivi). Anche qui il sistema non eroga resto.

Gli orari alla Stazione delle Autolinee, che rimangono invariati, sono invece dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18.30, la domenica e i festivi dalle 8.30 alle 12.30 (il sistema non fornisce resto).