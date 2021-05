Trovato con 400 grammi di hashish, 45enne arrestato ad Imola

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola, durante un controllo alla circolazione stradale in via della Cooperazione, hanno arrestato un automobilista italiano di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento del controllo, il conducente è stato trovato in possesso di un panetto di hashish che aveva occultato dietro al sedile del passeggero. Le operazione di ricerca della droga sono proseguite a casa dell’uomo e sono terminate col ritrovamento di un paio di bilance digitali di precisione, altri panetti di hashish per un peso complessivo di 400 grammi e 31 grammi di marijuana. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’automobilista è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere.