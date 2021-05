Vignola riparte dal turismo

Tante le iniziative in programma da fine maggio e nel mese di giugno:

Venerdì 28 maggio

ore 19.00 – Inaugurazione del Ribalta Experimental Film Festival (29 e 30 maggio), primo Festival del cinema post pandemia, organizzato dal Circolo Ribalta in collaborazione con il Cinema Bristol, con il patrocinio del Comune di Vignola e del Comune di Savignano

ore 19.00/2.00 – Accensione delle lampadine montate lungo le vie del centro. Le luci allieteranno le serate estive di Vignola fino a settembre. Organizzazione a cura della Pro Loco e del Comune di Vignola

Sabato 29 maggio/Domenica 30 maggio

ore 8.00 – passaggio dell’uscita ufficiale del Motoclub dell’Istituto ortopedico Rizzoli

ore 9.00/19.00 – su viale Mazzini prende avvio la 2° edizione del Mercato sperimentale “Vignola, terre di ciliegie”. I gazebo dei produttori locali saranno allestiti nel fine settimana, sabato e domenica, per tre week end consecutivi (29/30 maggio, 5/6 giugno, 12/13 giugno). Organizzazione a cura della Pro Loco e del Comune di Vignola

ore 10.00 – riapertura del PIT, il Punto d’informazione turistica situato in via Bonesi, angolo via Cantelli. Sabato 29 maggio sarà aperto dalle ore 10 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 15 alle 18. Domenica 30 maggio ore 10 alle ore 13.

Mercoledì 2 giugno

Il sito VISITVIGNOLA.IT è online. Anche Vignola entra nella grande famiglia dei “Visit” per la promozione del territorio, delle emergenze attrattive, delle tipicità e dei prodotti enogastronomici di Vignola. Lo scopo è quello di creare una vetrina virtuale della complessiva e ampia offerta vignolese e agevolare gli utenti nella ricerca di informazioni sugli eventi e sulle manifestazioni organizzate in città

Venerdì 4 giugno

Oggi la Biblioteca di Vignola compie 150 anni e per festeggiare questo storico traguardo è stata coinvolta la compagnia stabile di Ert nell’allestimento di uno spettacolo organizzato ad hoc la cui data verrà annunciata a breve .

Sabato 5 giugno/domenica 6 giugno

sabato e domenica – ore 9.00/19.00 – su viale Mazzini secondo fine settimana con il Mercato sperimentale “Vignola, terre di ciliegie”. Organizzato da Pro Loco e Comune di Vignola

sabato e domenica – primi appuntamenti con gli “Itinerari della Moretta – giornate slow per gente curiosa” organizzati da Slow Food Vignola e Valle del Panaro, con il patrocinio del Comune di Vignola

sabato 5 giugno – ore 15.00 – Sala dei Contrari – premiazione 13° Concorso Internazionale di Poesia 2020 Adriano Fornacciari “Città di Vignola” organizzato dal Centro Studi Vignola

sabato 5 giugno – ore 17.00 – inaugurazione della Mostra en plein air “Storia e cultura della nostra ciliegia” a cura di Anna Maria Bacchelli, organizzata dall’azienda agricola Franco Manzini, in via Sega, con il patrocinio del Comune di Vignola. Sabato e domenica, ore 18.00, cena tra i ciliegi.

sabato 5 giugno – ore 21.00 – in piazza Contrari – spettacolo musicale a ingresso gratuito e contingentato “Gioia, leggerezza e amore per riprendere da noi stessi”. Con Lalo Cibelli e Betta Sacchetti.

domenica 6 giugno – ore 10.00 – Tour ciliegia tipica Vignola Igp organizzato dal Classic Club Vignola

domenica 6 giugno – ore 21.00 – in piazza Contrari – spettacolo musicale a ingresso gratuito e contingentato “Omaggio a Mina… musica, parole e racconti”. Con Andrea Adani, Valeria Fabiano, Luca Degli Esposti e Mirco Pizzirani.

Lunedì 7 giugno

Ore 11.30 circa – passaggio da Vignola (via Frignanese, Corso Italia e via Ponte Muratori) del Giro d’Italia di ciclismo under 23

Sabato 12 giugno e Domenica 13 giugno

sabato e domenica – ore 9.00/19.00 – su viale Mazzini terzo e ultimo fine settimana con il Mercato sperimentale “Vignola, terre di ciliegie”. Organizzato da Pro Loco e Comune di Vignola

sabato 12 giugno – ore 14.45/16.10 – viale Mazzini – postazione timbro controllo dei circa 80 equipaggi che partecipano alla MODENA CENTO ORE CLASSIC organizzato Scuderia Tricolore ASD Reggio Emilia

sabato 12 giugno – ore 18.00 – Teatro Fabbri – consegna del Premio Ciliegia d’oro organizzato dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi – cerimonia a invito