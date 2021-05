Casalgrande: taglia il traguardo la Pedalata per la Legalità

Si è conclusa questa mattina, 29 maggio, la Pedalata della legalità con le tre tappe di arrivo dei ciclisti della Virtus Casalgrande nei comuni di Cancello ed Arnone, Casal di Principe e Bacoli. L’amministrazione di Casalgrande ringrazia per la grande accoglienza i sindaci dei tre comuni, rispettivamente: Raffaele Ambrosca, Renato Natale e Josi Gerardo Della Ragione. I tre primi cittadini hanno mostrato entusiasmo per questa iniziativa, di cui si sono detti onorati, condividendone il messaggio per la legalità e la non violenza, auspicando che questa esperienza di incontro si possa ripetere. L’iniziativa, organizzata dalla Virtus Casalgrande, puntava proprio a portare un forte messaggio di vicinanza attraverso un’impresa sportiva, che ha visto i nostri concittadini Michele Russo e Domenico Abruzzese attraversare l’Italia per dire no alla mafia. Un’impresa epica per i contenuti sportivi e per il messaggio che è stato condiviso con i sindaci campani.

La delegazione del Comune di Casalgrande, ha visto la presenza di Giordano Meglioli, presidente del GS Virtus Casalgrande, Daniele Benassi Assessore Sport Relazioni economiche, promozionali e manifestazioni; Laura Farina Assessore Partecipazione, Condivisione e Volontariato. L’iniziativa ha il patrocinio di Avviso Pubblico e di Libera Campania.