Il Maresciallo Francesca Lezzi è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Monterenzio (BO). Classe 1996 e originaria di Lecce, il sottufficiale si è laureato in Scienze Giuridiche per la Sicurezza al compimento del triennio della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri con sede a Firenze. Al termine del periodo di formazione, il militare era stato trasferito presso la Stazione Carabinieri di Monghidoro (BO), dove prestava servizio in qualità di Sottufficiale Sottordine.