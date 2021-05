Reggiana Nuoto vs. Sea Sub Modena 4-9 (1-0, 1-1, 1-4, 1-3)

Sea Sub Modena si aggiudica con il risultato 4-9 anche il derby di ritorno con la Reggiana che si è disputato alle Dogali ma con i granata nelle vesti dei padroni di casa

Partenza lenta e di studio che Modena nella sagra delle occasioni mancate chiude il 1° tempo sul 0-1, il pareggio nel 2° parziale porta le formazioni al cambio campo sul 1-2.

La svolta nel 3° tempo in cui la Sea Sub allunga e incanala la partita nel modo giusto con un parziale di 2-4. Un trend confermato anche nell’ultimo tempo con il parziale di 1-2 che vede Modena in controllo.

Successo importante per il morale che lancia positivamente i geminiani verso la prossima sfida con Chiavari. Partita importante in cui servirà un’intensità decisamente superiore di quella mostrata in questa occasione.