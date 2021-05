25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra questi Pietro Ferrari e Grazia Valentini

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato oggi i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra questi i nominati della regione Emilia Romagna: Pietro Ferrari e Grazia Valentini.

Pietro FERRARI – 1955 – Modena

È presidente di Ing. Ferrari Spa, azienda di famiglia nata nel 1917 come impresa attiva nell’idraulica civile e oggi leader nella progettazione e costruzione di impianti industriali destinati ai settori automotive, farmaceutico, biomedicale e alimentare. Nel 1982 entra nella società come impiegato tecnico, per diventarne nel 1990 amministratore delegato e nel 1993 presidente. Ne ha sviluppato la presenza nel settore delle costruzioni edili con la realizzazione del nuovo centro direzionale TwinSet, del Centro Stile per Ferrari Spa e del Centro Logistico EMEA di Whirlpool. Nel 2018 con l’acquisizione del 75% di Sae Scientifica Srl, attiva nei servizi di manutenzione di apparecchiature scientifiche da laboratorio, espande la posizione dell’azienda nei servizi integrati per il settore farmaceutico. Occupa 220 dipendenti.

Grazia VALENTINI – 1942 – Bologna

È presidente di GVS Spa, da lei fondata nel 1979 come piccola azienda per la produzione di filtri per il trattamento del sangue e oggi tra i principali produttori di sistemi filtranti per i settori medicale, automobilistico, energetico e di dispositivi di protezione individuale. Nella seconda metà degli anni ’80 sviluppa la produzione aprendo due stabilimenti in provincia di Bologna. A partire dai primi anni ’90 inaugura filiali commerciali in Serbia, Argentina, Korea del Sud, Russia, Giappone, Turchia, India e Malesia e nel 1999 costituisce GVS do Brasil. Oggi il Gruppo conta 14 sedi produttive tra Italia, Europa, Stati Uniti, America Latina e Cina. Nel 2020 ha attivato 41 nuove linee produttive di filtri per ventilazione polmonare e maschere FFP3, assumendo 600 persone. Occupa 2.315 dipendenti.

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest’anno 120 anni. Viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro riunisce tutti i Cavalieri del Lavoro, concorre con i suoi Gruppi Regionali alla segnalazione di candidature per il conferimento dell’Onorificenza dell’Ordine al “Merito del Lavoro”, ha il compito di illustrare le iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di tenere alto il prestigio dell’Ordine.