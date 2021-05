Il 2 giugno Casa Cervi celebra la Festa della Repubblica con letture di brani dei Padri Costituenti per adulti e bambini

Mercoledì 2 giugno 2021 dalle ore 16 alle ore 18 Casa Cervi celebra la Festa della Repubblica con un evento in presenza aperto a tutti: “Il giorno della Repubblica. Una camminata tra le Voci e le Parole dei Costituenti”. L’Istituto celebrerà l’anniversario del referendum che portò alla nascita della Repubblica Italiana con una serie di letture di brani e pensieri tratti dalle relazioni dei Padri Costituenti in occasione della votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione.

Negli spazi di Casa Cervi verranno letti alcuni degli interventi più significativi e più belli di Aldo Moro, Tina Merlin, Nilde Iotti, Palmiro Togliatti. Si parla di libertà, di scuola, di lavoro, famiglia, di parità dei ruoli, dei valori fondanti la nostra Costituzione, simbolo attualissimo della nostra democrazia. Anche i più piccoli sono i benvenuti: per loro verranno lette alcune pagine del volume “La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti (Mondadori, 2006), dove gli Articoli diventano filastrocche, immagini poetiche per far scoprire ai cittadini di domani i principi fondamentali, i doveri inderogabili e i diritti inviolabili come la libertà, l’uguaglianza, la pace, la giustizia, la dignità e il lavoro.

L’evento, realizzato in collaborazione con ANPI Campegine, è gratuito e aperto a tutti. La prenotazione è obbligatoria: basta scrivere alla mail info@istitutocervi.it o telefonare al numero 0522 678356 indicando il numero e i nominativi dei partecipanti e un recapito telefonico. Il 2 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 sono visitabili anche gli spazi di Casa Cervi e le sale del Museo non soggette al riallestimento: siccome gli ingressi sono limitati è consigliato prenotare la visita specificando la fascia oraria (qui maggiori informazioni).