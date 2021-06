Bologna: nuova raffica di SMS con la proposta di appuntamento per la vaccinazione anti-COVID 19 per alcune specifiche categorie di persone

Inviata oggi una nuova raffica di SMS con la proposta di appuntamento per la vaccinazione anti-COVID 19 per alcune specifiche categorie di persone. Gli SMS riguardano le persone con asma con esenzione ticket (3. 600), i docenti e il personale scolastico e universitario, residenti e non, già registrato sul portale regionale di autocandidatura (3.200 registrazioni).

E sempre da oggi è iniziato l’invio degli SMS per la vaccinazione dei bambini fragili tra 12 e 15 anni, che si protrarrà anche nei prossimi giorni.

Il messaggio conterrà, per tutti, una proposta di appuntamento. In caso di indisponibilità sarà possibile modificare l’appuntamento seguendo le indicazioni contenute nell’SMS.