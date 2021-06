Sarà il Corpo Bandistico cittadino “La Beneficenza” a celebrare domani, mercoledì 2 giugno, la “Festa della Repubblica” a Sassuolo con un concerto ad ingresso gratuito in piazzale della Rosa.

Il concerto si svolgerà, a partire dalle ore 17,30 in piazzale Della Rosa, naturalmente nel rispetto delle normative previste per il contenimento della pandemia da Covid-19: per questo motivo, sebbene l’ingresso sia gratuito, sarà necessario prenotare l’ingresso sulla piattaforma Eventbrite.