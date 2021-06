Pallacanestro Scandiano: trasferta bolognese per la B femminile, ospite del Progresso Basket

Archiviato lo stop casalingo con l’Acetum Cavezzo, per la formazione di B femminile della Pallacanestro Scandiano è tempo di tornare sul parquet. La squadra di Piatti gioca alle 21 di mercoledì 2 giugno in terra bolognese, facendo visita al Progresso Basket.

La squadra avversaria è attualmente terza nella classifica della seconda fase ed è stata agganciata al terzo posto da Puianello, che l’ha sconfitta nel week end scorso; Scandiano, invece, è attualmente in coda insieme alle Basketball Sisters Samoggia, ma rispetto alle rivali deve ancora recuperare due gare: per Fedolfi e compagne si prevede un giugno molto “caliente”, visto il fitto calendario, ma le biancoblu non sono certe intenzionate a tirarsi indietro.

Dirigono l’incontro Scandellari di Bologna e Gaballo di Ferrara; la sfida d’andata vide il Progresso imporsi con un netto 66-46.