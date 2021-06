Domani, mercoledì 2 giugno, primo open day vaccinale a Bologna presso l’Hub della Fiera, in una data simbolica per il Paese in occasione della Festa della Repubblica.

Dalle 8 alle 19 i cittadini residenti nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna che non hanno ancora una prenotazione potranno presentarsi per ricevere la vaccinazione anti-covid. Basta avere la tessera sanitaria. Disponibili complessivamente 1.200 dosi del vaccino Janssen (Johnson & Johnson).

Stamane l’attività vaccinale dell’hub Fiera è stata temporaneamente sospesa per una giornata di stop programmato. Regolare, invece, l’attività negli altri 9 hub aziendali, tra i quali Unipol Arena.

In mattinata alcuni cittadini si sono comunque presentati in Fiera per ricevere la seconda dose di vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna), inizialmente prenotata a 21 o 28 giorni dalla prima. Data che era stata successivamente modificata sulla base delle indicazioni regionali che dallo scorso 10 maggio prevedono un intervallo, tra la prima e la seconda dose, di 35 giorni, in accordo con la campagna vaccinale nazionale.

La nuova tempistica era già stata comunicata direttamente in sede vaccinale al momento della prima dose.