Vaccinazioni anti-Covid. In Emilia-Romagna arrivano gli open day vaccinali

In arrivo anche in Emilia-Romagna la possibilità di organizzare nel mese di giugno gli open day vaccinali, aperti a tutti senza fasce d’età, con modalità definite dalle singole aziende sanitarie e in base alla disponibilità di dosi.

Il primo open day vaccinale, con ingresso libero, è fissato per domani, 2 giugno a Bologna presso l’hub di BolognaFiere. L’appuntamento è dalle 8 alle 19: i cittadini residenti nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna che non hanno ancora una prenotazione potranno presentarsi per ricevere la vaccinazione. Occorre presentarsi con la tessera sanitaria. Disponibili complessivamente 1.200 dosi del vaccino Janssen (Johnson & Johnson).

Venerdì 4 giugno, data dell’inaugurazione della sede vaccinale dell’Ente Fiere di Scandiano, sarà anche l’inizio di tre open day, aperti a tutti i cittadini della provincia reggiana dai 18 anni in su, con vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson). Da venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno, dalle 7.30 alle 21, saranno effettuate circa 1000 vaccinazioni al giorno. Per l’accesso alla vaccinazione è necessario compilare un modulo sulla home page del sito www.ausl.re.it, disponibile da domani, mercoledì 2 giugno, dalle ore 8.

Sabato 5 e domenica 6 giugno, presso l’hub vaccinale a Ferrara Fiere, dalle ore 8 alle ore 24, l’Ausl di Ferrara organizza gli open day vaccinali. Disponibili 1200 dosi del vaccino AstraZeneca. Le persone interessate dai 18 ai 39 anni potranno prenotarsi nel portale sul sito dell’Azienda Usl nella sezione dedicata ‘Open day vaccino Covid’, fino a esaurimento dosi.

In Romagna due serate straordinarie di vaccinazioni, sabato 5 e domenica 6 dalle 19,30 in poi, con a disposizione 1.800 dosi complessive Janssen (Johnson & Johnson): prenotazione presso i Cup, CupTel e FarmaCup da giovedì 3 giugno. Le vaccinazioni nelle quattro sedi provinciali degli hub vaccinali di Fiera Rimini, Fiera Cesena, Fiera Forlì e Pala de André a Ravenna.