Teatro Verdi di Poviglio ieri ha festeggiato il 2° compleanno con il dj set di Mark Bee

Il Teatro Verdi ieri, martedì 1 giugno, ha festeggiato il suo secondo compleanno. Le giovani titolari Barbara, Martina e Silvia nel 2019 avevano riportato a nuova vita il vecchio cinema situato in centro a Poviglio (via Mattei, 12), diventato oggi luogo di ritrovo per i tanti giovani e le famiglie che qui trovano convivialità, cultura e divertimento.

Nonostante, a pochi mesi dall’avviamento dell’attività, la pandemia le avesse costrette a subire una brusca frenata, Barbara, Martina e Silvia con grande determinazione avevano attivato un rapido ed efficiente servizio di asporto e di delivery, premiato dai clienti affezionati alle prelibatezze salate e dolci sempre fresche, alle birre artigianali, alla ricca selezione di vini e bollicine e ai cocktail originali.

E ai numerosi lockdown avevano risposto con l’iniziativa Dj SE[cre]T, una serie di dj set trasmessi in diretta streaming da un luogo segreto, per mantenere quel rapporto di affetto e di fiducia costruito con gli amici e i clienti in pochi mesi.

Ieri le giovani titolari, circondate dall’affetto di amici e clienti, hanno potuto finalmente festeggiare l’importante traguardo di due anni di attività con l’esibizione, questa volta dal vivo, dell’eclettico dj resident Mark Bee, direttore artistico del Teatro Verdi al fianco delle ragazze fin dall’inizio di questa straordinaria avventura imprenditoriale tutta al femminile.

Teatro Verdi è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23.

Chiuso il martedì pomeriggio.

Tel. 0522.572000

E’ consigliata la prenotazione via whatsapp al 3703334015 o tramite i social ufficiali: Fb/Insta: teatroverdipoviglio – Email: teatroverdipoviglio@gmail.com

Mark Bee inizia nei primi anni 90 e cresce artisticamente nella emittente radiofonica XXI Secolo. Collabora con l’evento di Fotografia Europea e per un noto brand di moda. È uno dei membri di Infradisco, un progetto studio/live le cui produzioni stanno ottenendo buoni risultati nelle classifiche internazionali. Nei suoi dj set mescola house, funky, elettronica ottenendo selezioni mai scontate.