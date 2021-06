Tennis: Campionato Nazionale Serie B, lo Sporting Club Sassuolo vince il derby contro la Meridiana

Ancora una vittoria per la squadra maschile di serie B2 dello Sporting Club Sassuolo che, nell’anticipo della quarta giornata del campionato cadetto, giocata in trasferta a Casinalbo, ha sconfitto 4 a 2, in questo derby modenese, la squadra del Club La Meridiana vincendo tre singolari e un doppio. Nei singolari Federico Bondioni ha battuto Luca Parenti 6/2 6/2, Daniel Masu ha sconfitto Christian Wehnelt Kai 6/3 6/2 e Mattia Ricci ha battuto Giorgio Malagoli 6/1 6/3. Nel doppio il tandem Mazzoli/Bondioli ha sconfitto la coppia Leonardi/Malagoli 6/2 6/4.

Lo Sporting Club Sassuolo, con questi tre punti, consolida la seconda posizione in classifica in attesa di disputare la quinta giornata, in programma domenica prossima sui campi di casa, contro la capolista CT Zavaglia.