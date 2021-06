Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 4 giugno

ADV





Cielo in prevalenza sereno con modesti annuvolamenti pomeridiani in appennino. Dalla sera aumento della nuvolosità per nubi alte. Temperature in ulteriore lieve aumento. Le minime saranno comprese fra i 17-19 gradi, mentre le massime si attesteranno attorno a 25-27 gradi lungo la costa e tra 29 e 31 gradi nelle zone interne di pianura e nelle città. Venti deboli occidentali al mattino; dal pomeriggio tenderanno a disporsi da est sulle zone di pianura centro-orientali, con rinforzi di brezza lungo la costa, e meridionali sui rilievi e settore occidentale. Mare poco mosso.

(Arpae)