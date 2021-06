Storie, prossima fermata… ciclo di letture nei parchi e nelle piazze di Casalgrande

Una proposta pensata ed organizzata dalla rete delle Biblioteche comunali, il Centro per le famiglie ed i Servizi Educativi per la prima infanzia.

STORIE, PROSSIMA FERMATA…un’iniziativa che per la prima volta diventa itinerante e porta libri e letture nei parchi cittadini del centro e delle frazioni dei comuni dell’Unione Tresinaro Secchia.

Sarà un viaggio di emozioni per tutti coloro che condividono la passione per la lettura grazie ai volontari del progetto Nati per Leggere.

Per tutti i mesi di giugno e luglio saranno a disposizione per leggere a bambini e genitori fiabe e racconti, storie e avventure che prenderanno forma ogni volta che si aprirà un libro.

Inizieremo il nostro viaggio a Baiso il 5 giugno, per poi spostarci il 17 a Rubiera, il 23 a Castellarano, il 24 a Scandiano e il 30 a Casalgrande.

Ripartiremo a luglio con Baiso fermandoci il 5 al Parco di via Micheli, il 15 a Rubiera, il 28 a Casalgrande e concluderemo il nostro viaggio il 29 luglio nei Cortili della Rocca di Scandiano. Il programma completo è presente sul sito delle Biblioteche comunali con indicate le modalità d’iscrizione e di partecipazione, il tutto nel rispetto delle misure anticovid.