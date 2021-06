Ginnastica ritmica: Farfalle scandianesi protagoniste ai campionati nazionali Uisp di Cesenatico

Le piccole ginnaste della Polisportiva Scandianese allenate da Elenea Lebedeva e Gwenda Paolini hanno sbaragliato ogni pronostico. Come promesso anche nella fase nazionale dei campionati di ginnastica ritmica UISP, nella splendida cornice sportiva dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, le farfalline scandianesi non hanno tradito le aspettative ed hanno raccolto i frutti di un duro lavoro in palestra.

Al di là degli splendidi risultati sportivi ottenuti, occorre premettere che alle fasi nazionali accedono numerose società italiane partecipanti alle rispettive fasi regionali e che – ad ogni modo – si tratta di gare ad alta competitività agonistica dove le differenze qualitative sono veramente difficili da distinguere. Si è assistito, infatti, ad esibizioni con un alto tasso tecnico tenuto conto della tenera età delle ginnaste partecipanti.

Le ginnaste scandianesi, in particolare, sono state schierate nelle turnazioni delle fasce ALLIEVE (2009-2010) ed ESORDIENTI (2011 – 2102) di 1° e 2° categoria (quest’ultima rappresenta la categoria superiore per livello tecnico) nelle gare individualiste.

2° categoria:

Fascia ALLIEVE 2010:

MEMA Iris, con un punteggio complessivo di 20.875, conquista il titolo di campionessa nazionale in quanto prima in classifica generale tra 22 ginnaste partecipanti; la stessa Mema si laurea campionessa nazionale al corpo libero (medaglia d’oro) e quinta alla specialità “fune”;

non da meno FEDOTOVA Christina 5° in classifica generale con complessivi 20.575, medaglia d’argento al corpo libero (dietro la compagna Iris) e 4° alla specialità “palla”.

Fascia ESORDIENTI 2011-2012:

agguerrita la gara in questa fascia d’età; tutte le bambine partecipanti hanno dimostrato un livello tecnico alto ed un complessivo equilibrio qualitativo. Le nostre Chiara Santochirico, Emma Arleoni e la più piccola Nailù Secchi hanno, però, tenuto botta, penalizzate da una giuria severissima nei loro confronti stante prestazioni eccellenti senza importanti errori tecnici. Chiara ed Emma tuttavia tornano a casa con un 5° posto ex-aequo in classifica generale con punteggio complessivo di 20.375 e due meritatissime medaglie di specialità: medaglia d’argento specialità “fune” per Chiara e medaglia di bronzo specialità “palla” per Emma. La piccola Nailù (punteggio complessivo 19.350), penalizzata dai giudizi tecnici e da una maggiore tensione, ha dimostrato di meritare la categoria e di avere grandi margini di miglioramento tenuto conto dell’esordio precoce in categoria dall’elevato valore tecnico. Nailù avrà modo di dimostrare il suo innato talento.

Nella 1° categoria:

Fascia ALLIEVE 2009

risultati discreti per Vecchi Milla (12° al corpo libero e 13° al cerchio) e Leone Laura (20° al corpo libero e 13° alla palla), tradite da qualche errore di troppo e dall’emozione nazionale,

Fascia ALLIEVE 2010

identico discorso per le precedenti, in questa fascia d’età è stata schierata Bianco Sabrina (19° alla palla e 25° al corpo libero).

Fascia ESORDIENTI 2011

Ghizzi Marta che conquista un bellissimo 4° posto alla specialità “palla”, col rammarico di essere ad un passo dal podio, ed un 11° posto al corpo libero;

Fascia ESORDIENTI 2012

la piccola Tirelli Linda ha dimostrato di saper tenere la pedana realizzando un 14° posto al corpo libero e 11° posto alla palla.

I risultati nelle competizioni regionali e nazionali confermano le potenzialità del settore ritmica della Polisportiva Scandianese; le bambine e le ragazze hanno dimostrato talento, tenacia, determinazione e sicuri margini di miglioramento tecnico e di categoria. Le atlete in gara hanno onorato i colori ed il nome della città di Scandiano anche mantenendo le promesse fatte al Sindaco Nasciuti. La ginnastica ritmica scandianese merita pertanto le attenzioni della cittadinanza e del tessuto economico che – come dimostrato – avrebbe anche occasione di visibilità regionale e nazionale.

Quando le misure emergenziali lo permetteranno, quindi, la cittadinanza è invitata a seguire gare ed allenamenti delle ginnaste (palestra Ventoso), ricordando che le iscrizioni ai corsi di ginnastica ritmica della Polisportiva Scandianese sono sempre aperte sia per il settore agonistico sia per quello promozionale. Le Tecniche Elena e Gwenda, presso le palestre di Longarone e Ventoso, sapranno darvi le migliori indicazioni per avviarvi o seguirvi in questa magnifica disciplina. Per iscrizioni, informazioni preliminari ed eventuali disponibilità a finanziamenti/sponsorizzazioni basterà recarsi presso la sede della Polisportiva Scandianese http://www.polisportivascandianese.it.