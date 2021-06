Riparte ‘Casalgrande va!’

Dopo un anno di fermata forzata riprende l’attività dell’iniziativa settimanale “Casalgrande va!” rispettando le normative Covid in vigore.

A partire da lunedì 7 giugno si cammina insieme con partenza alle ore 19.15 all’ingresso del Parco Amarcord di Casalgrande, arrivo zona sportiva di Salvaterra e rientro al Parco Amarcord dopo circa 60 minuti.

Il percorso segue le zone pedonali illuminate che partendo da Casalgrande arrivano in tutta sicurezza a Salvaterra.

L’attività è iniziata nel 2015, l’iscrizione e la partecipazione sono gratuite ed aperte a tutti per creare, in questo modo, un ulteriore momento di incontro tra i casalgrandesi di tutte le età e, perché no, per dare continuità alle camminate che costantemente si organizzano sul nostro territorio.

Per informazioni chiamare il 3204376756.