Rubiera: weLAND della compagnia Magdaclan il 7 giugno per ‘L’Emilia e una notte plus’

L’Emilia e una notte plus, la rassegna teatrale ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue in Corte Ospitale il 7 giugno 2021, alle ore 21.30, con weLAND, spettacolo di circo contemporaneo dal forte impatto visivo della compagnia MagdaClan per la campagna #ClimateOfChange guidata da WeWorld, organizzazione impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 27 Paesi del mondo, compresa l’Italia.

Una struttura scenografica imponente si trova, da qualche settimana, nell’area retrostante La Corte Ospitale che ha accolto la compagnia nella residenza artistica che giunge al termine con la prima prova aperta al pubblico di questo nuovo progetto.

Con weLAND il MagdaClan attraversa uno dei più̀ attuali temi del presente: la migrazione dovuta ai cambiamenti climatici. Come si può̀ affrontare un tema così scottante con poche parole, qualche oggetto, e con estrema leggerezza? Si parte da storie reali e rappresentative di fenomeni globali per creare un gioco scenico accattivante ma anche testimone della spettacolarizzazione del dramma umano, come dell’uso e l’abuso delle immagini delle vite di questi stessi migranti.

Lo spettacolo weLAND, che vede sul palco 11 artisti tra acrobati e musicisti, e altrettante persone dietro le quinte tra le maestranze dello spettacolo dal vivo, fa parte di “Climate Of Change Tour”, progetto realizzato da MagdaClan circo e FLIC Scuola di circo per #ClimateOfChange, la campagna europea guidata da WeWorld – cofinanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma DEAR (Development Education and Awareness Raising Programme) – che mira a sviluppare la consapevolezza dei giovani cittadini e cittadine dell’UE sul nesso tra cambiamento climatico e migrazioni e coinvolgerli per creare un movimento pronto non solo a cambiare il proprio stile di vita ma anche a sostenere la giustizia climatica globale.

Ad unire le forze per raggiungere lo scopo sono 16 organizzazioni europee – tra organizzazioni della società civile, università̀ e ONG – che dal 2020 sono al lavoro per progettare in sinergia, non solo ricerche e dibattiti nelle scuole e nelle università̀, ma anche una campagna paneuropea di comunicazione e sensibilizzazione, online e offline, che interesserà̀ milioni di ragazzi e ragazze dai 16 ai 35 anni che vivono in 23 stati membri dell’UE. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.climateofchange.info/italy.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21.30.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria a biglietteria@corteospitale.org, 0522621133, WhatsApp 3282911077.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento:www.corteospitale.org

weLAND, esito di residenza del 7 giugno 2021 è realizzato con il contributo del Comune di Rubiera.

In caso di pioggia lo spettacolo non avrà luogo.

Gli spettatori potranno accedere solo con mascherina chirurgica o di livello superiore di protezione. È vietato l’uso di mascherine di comunità. Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione del Covid-19.