Finanza e Polizia di Stato sequestrano nel reggiano 3 chili di stupefacente e arrestano due “grossisti”

Nella giornata di ieri, nell’ambito di una operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, sono stati arrestati due grossisti dello stupefacente tipo hashish nell’ambito di due operazione tra loro collegate.

In particolare, nell’ambito di un pattugliamento interforze Polizia di Stato – Guardia di Finanza delle stazioni cittadine, veniva notato, presso l’Alta Velocità, un giovane, P.D., classe 2001 reggiano, noto ad entrambe le Forze di Polizia poiché sospettato di essere coinvolto in traffici di sostanza stupefacente. Il primo controllo, demandato agli uomini, in divisa, della Polfer, che perlustravano lo scalo ferroviario ha consentito di riscontrare l’ipotesi investigativa: nel bagaglio del giovane, infatti, si rinvenivano quasi 4 chili di stupefacente tipo hashish.

I successivi approfondimenti degli investigatori del Nucleo Pef della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile della Questura permettevano di risalire ad un contatto del giovane arrestato; gli uomini di Polizia di Stato e Guardia di Finanza, così, si recavano a Cavriago per eseguire una perquisizione domiciliare dell’abitazione di TA., cittadino albanese classe 1992, ove, all’interno di un garage vi erano ulteriori 3 chili di hashish.

Il marchio impresso nei panetti di stupefacente sequestrato recava la scritta “Porsche Taycan”, facendo intuire che si trattasse di una partita di droga smerciata da una organizzazione di alto livello. Marchiature simili erano già state ritrovate infatti durante altre attività investigative e identificano un alto livello di qualità della droga.

L’operazione, congiunta, evidenzia, ancora una volta, come la collaborazione, tra Forze di Polizia, sia imprescindibile per potere affrontare, congiuntamente, le sfide della criminalità. L’unione di esperienze e di professionalità, infatti, rappresentano un valore aggiunto nella lotta alla illegalità.

La collaborazione, a Reggio Emilia, tra Guardia di Finanza e Polizia di Stato, peraltro, è duratura e non occasionale ed ha già permesso di ottenere ottimi risultati quali, per esempio, le operazioni Billions e Libra.