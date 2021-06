Arriva il portale delle Opere Pubbliche (Web-SIT): Fiorano Modenese, primo fra i Comuni del Distretto

ADV





Dallo scorso venerdì 4 giugno, sul sito del Comune è fruibile da parte dei cittadini il portale che racchiude le opere pubbliche in corso sul territorio di Fiorano Modenese. A partire dalla mappa della città infatti, attraverso piccole icone, sono facilmente rintracciabili tutti i cantieri in attività, o quelli che partiranno a breve. E per ogni singolo progetto sono presenti le descrizioni, lo stato dei lavori, i costi al dettaglio e altre informazioni ancora.

Per scoprire questa nuova piattaforma è sufficiente accedere alla sezione “Progetti del Comune” sull’home page del sito istituzionale, e cliccare alla voce “Opere Pubbliche (Web-SIT)”.

Fiorano Modenese è il primo dei Comuni del Distretto Ceramico ad aver attivato il portale relativo ai lavori pubblici, un modo ulteriore per adempiere ai fondamentali principi di trasparenza nei confronti della cittadinanza tutta.