Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 8 giugno

Cielo nuvoloso, localmente molto nuvoloso o coperto, con piogge intermittenti e rovesci temporaleschi sparsi al mattino che potranno essere anche di moderata intensità sui rilievi; fenomeni in attenuazione, e poi in esaurimento, a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime comprese tra 19 e 22 gradi e massime in locale aumento, con valori tra 24 e 29 gradi. Venti deboli occidentali al mattino, tendenti a ruotare nel corso della giornata e a disporsi dai quadranti settentrionali; probabili rinforzi di raffica sulle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso.