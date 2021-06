Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 9 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi di scarsa consistenza. Nelle ore centrali della giornata, sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, più probabili sui rilievi centro-occidentali, potranno dar luogo a rovesci e/o temporali. I fenomeni, localmente potranno interessare anche la pianura. Esaurimento dalla serata. Temperature minime in diminuzione, con valori fra 16 e 18 gradi. Massime in aumento comprese tra i 26 gradi della costa riminese e i 31 gradi della pianura centrale. Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. Mare poco mosso.

(Arpae)