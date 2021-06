Giochiamo nel borgo, alla scoperta di Castelvetro di Modena

In abbinamento al percorso audioguidato per adulti con l’Audiopen e la mappa interattiva, un’attività per bambini alla scoperta di Castelvetro di Modena.

Un gioco album con 7 attività tra giochi, indovinelli e disegni per conoscere il borgo alla portata di bambino. L’obiettivo di “Giochiamo nel Borgo”, ideato e promosso dal Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A., è quello di imparare giocando. Si scoprirà per cosa viene utilizzata la scacchiera nella famosa Piazza Roma in centro storico; qual è stata la famiglia che fece di Castelvetro la sua dimora e quali sono i prodotti tipici del nostro territorio.

Domenica 13 e Sabato 19 Giugno – Centro storico di Castelvetro

Per tutti i bambini dai 4 agli 8 anni una visita guidata alla scoperta del borgo di Castelvetro. Si imparerà giocando grazie al gioco album con kit di matitine colorate, che verrà consegnato ad ogni bambino.

A seguire un laboratorio didattico a tema e merenda finale.

E per l’adulto accompagnatore non potrà mancare un piccolo aperitivo!

Info e prenotazioni: 059 758880 / info@visitcastelvetro.it