Pallacanestro Scandiano, B femminile vittoriosa a Piumazzo

La Pallacanestro Scandiano pone una pietra miliare sulla salvezza imponendosi a Piumazzo contro le Basketball Sisters nel recupero di B femminile. In una serata in cui Accini viene limitata dalla difesa avversaria, è Meglioli a prendersi la scena, risultando un rebus irrisolto per le lunghe rivali. Venerdì la rivincita, a campi invertiti, sul parquet del PalaRegnani.

Basketball Sisters Samoggia-Pallacanestro Scandiano 59-71 (21-23, 35-36, 48-53)

Pallacanestro Scandiano: Marino 4, Cisse, Nalin ne, Pellacani 6, Bini 11, Munari 8, Accini 8, Fedolfi 14, Meglioli 18, Tagliavini 2. All. Simonini.