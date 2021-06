Chiusure notturne per lavori sulla A1 Milano-Napoli Panoramica

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, proseguono i lavori di consolidamento delle gallerie programmati sulla base degli esisti dei monitoraggi approfonditi condotti secondo le linee guida condivise con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

La Direzione di Tronco di Firenze, come concordato con gli Enti Territoriali, per questa nuova fase di lavori sta portando avanti un piano di attività che privilegia, ove possibile, le attività in orario notturno e la sospensione dei cantieri nei fine settimana, impegnandosi inoltre a ridurre le cantierizzazioni, già a partire da luglio, per agevolare la viabilità nei mesi estivi caratterizzati da flussi di traffico più elevati per via degli spostamenti dovuti alle vacanze.

Per procedere nelle necessarie attività di manutenzione, saranno chiusi quindi, in orario notturno, i seguenti tratti:

-nelle quattro notti consecutive di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 giugno, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (237+200) e Località Aglio (255+450) verso Firenze.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”;

-dalle 21:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima (262+200) e Pian del Voglio (237+200), verso Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio est”;

-nelle tre notti consecutive di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 giugno, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima (262+200) e Roncobilaccio (242+300) verso Bologna.

Resta in ogni caso garantito il collegamento tra Bologna e Firenze attraverso la A1 Direttissima, con possibilità di uscire a Badia per raggiungere Pian del Voglio e Roncobilaccio, attraverso la viabilità ordinaria.