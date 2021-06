Correggio, perde il controllo dell’auto che si ribalta: ferita una donna

Intorno alle 4.00 di oggi 11 giugno, a Canolo di Correggio, una donna di 49 anni che alla guida di una Ford Focus percorreva via Vecchia Canolo, per cause al vaglio ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. La conducente, incastrata nell’abitacolo, è riuscita a dare l’allarme ai soccorsi che, oltre ai sanitari del 118, hanno visto l’intervento dei vigili del fuoco. La donna, che non versa in pericolo di vita, è stata comunque trasportata all’Ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. I rilievi sono ad opera dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, intervenuti sul posto.