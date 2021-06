Maranello in fiore, la piazza è “green”. Domenica 13 giugno la mostra mercato florovivaistica

A Maranello torna l’appuntamento green che trasforma il centro storico in un giardino fiorito. Per tutta la giornata di domenica 13 giugno andrà in scena “Maranello in fiore”: una ripartenza green per la città, affidata alla mostra mercato florovivaistica organizzata da SGP Eventi con il Patrocinio del Comune di Maranello.

Piazza Libertà sarà invasa da una moltitudine di colori e profumi grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia (ingresso libero, orario continuato dalle 9 alle 19,30).

Gli appassionati potranno ammirare ed acquistare piante e fiori, anche rari, che sbocceranno per tutta l’estate: piante esotiche ed orientali, colorate, profumate e di grandi dimensioni. Tantissime tipologie di piante e fiori, perfette per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi chiusi.

Tutti i floricoltori presenti sono produttori: sarà possibile acquistare direttamente da loro e forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante.

Non mancheranno stand di artigianato a tema, arredi e decorazioni in ferro, terracotta e bijoux.

A Maranello in Fiore sarà infine possibile trovare tutto l’occorrente per trasformare la propria casa in un goloso orto da cui attingere per i pranzi e cene grazie alle tante erbe aromatiche da utilizzare in cucina che serviranno alla preparazione di gustosi piatti, o ai peperoncini in tante varietà e “piccantezze”.