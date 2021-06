ADV





Cielo in prevalenza poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità cumuliforme soprattutto sui rilievi centro-occidentali, ove non si escludono del tutto deboli e brevi rovesci. Temperature minime pressoché stazionarie intorno a 19/22 gradi; massime in aumento comprese tra 28 e 34 gradi. Venti deboli di direzione variabile e a regime di brezza sulla costa. Mare poco mosso.

(Arpae)