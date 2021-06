ADV





Questa mattina poco dopo le 10.30, sulle colline di Casalfiumanese per cause da accertare, un 49enne residente a Forlì, mentre era con amici è precipitato in una scarpata sulla sua mountain bike in un tratto impervio del sentiero che, da Borgo Tossignano porta al Monte dell’Acqua Salata.

Sul posto il 118 e una squadra del Soccorso alpino e speleologico che ha recuperato il 49enne che, per i traumi riportati, è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna.